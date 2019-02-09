Yargıtay'dan Kart Borçlularına Kötü Haber

Kredi kartı üyelik sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine harekete geçen banka, gönderilen hesap kat ihtarından sonuç alamayınca çareyi haciz yoluna gitmekte buldu. Mahkemenin reddettiği bankaya müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, hesap kat ihtarnamesine rağmen borcunu ödeyemeyenler hakkında ihtiyati haczin önünü açtı.

YARGITAY BANKAYI HAKLI BULDU

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, İçtihat Metni özelliğindeki kararıyla, hesabın kat edilmesi ( kapatılması-kesilmesi) ile muaccel olan (ödenecek hale gelme) banka borcu tartışmalarını yeni bir boyut kazandırdı. Kredi kartı müşterisinin borcunu ödememesi üzerine harekete geçen banka avukatı, hesabı kat edip alacaklıya ihtarname gönderdi. Bundan sonuç alamayan banka şubesi, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini talep etti. 2. Tüketici Mahkemesi, bankanın bu talebini hesap kat ihtarının borçluya tebliğ edilmediği ve sözleşmede de adres bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Banka avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 19. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan daire, bankanın haklı olduğuna hükmetti.

"İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI OLUŞMUŞTUR"

Oy birliğiyle alınan kararda şöyle denildi:

"Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle hesap kat edilmiştir. Hesabın kat edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyati haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır. Belirtilen gerekçeye binaen kararın bozulmasına, peşin harcın istek halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iadesine oy birliğiyle karar verildi."

HESAP KAT İHTARNAMESİ NEDİR?

Banka nezdindeki hesap ya da hesaplarınızın dondurulduğunu bildiren, mevcut borçlarınızı 3 veya 7 gün içinde (kredinin türüne göre değişir) ödemenizi talep eden bankanın noterlik vasıtasıyla keşide ettiği ihtarnamedir. Kanuni süresi içerisinde içeriğine itiraz edilmeyen bir ihtarname icra ve iflas kanununun madde 68/b kapsamında değerlendirileceğinden itirazın kaldırılması davası açılmasını sağlayacak belgelerdendir.

Kaynak: İHA