: Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha!

12.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:28

Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Mesut Özil, Gana'daki Mesut Özil Futbol Okulu'na ayakkabı, forma ve okul araç gereçleri yolladı. Çocuklar ise teşekkür olarak Özil'e karakalem portre yolladı.

ANNESİNİN SÖZÜNÜ DUVARINA ASMIŞTI

Mesut Özil, annesi Gülizar Özil'in "Mesut unutma, hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin." sözünü duvarına asmıştı.

16 BİN KİŞİYE YEMEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Amine Gülşe ile evlenen Mesut, en mutlu gününde Türk Kızılayı'na bağışta bulunarak Türkiye ve Suriye'deki aşevlerinde 16 bin kişiye yemek vermişti.

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