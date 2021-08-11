Yapay Zeka ana temasıyla uluslararası bilişim hukuku yaz okulu
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Yapay Zeka ana temasıyla uluslararası bilişim hukuku yaz okulu

Yapay Zeka ana temasıyla uluslararası bilişim hukuku yaz okulu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nce düzenlenen 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu, bu yıl Yapay Zeka ana temasıyla, 16-20 Ağustos tarihleri arasında, online olarak gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nce düzenlenen 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu, bu yıl Yapay Zeka ana temasıyla, 16-20 Ağustos tarihleri arasında, online olarak gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yaz Okulu, Geleceğin Tarihleri (Digital Histories) kitabının yazarı ve Digital Rights Watch Başkanı Lizzie O'Shea'nın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi çağı yakalamak, güncel gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulama alanları gelecekte daha da artacağı öngörülen bilişim hukuku alanında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular için Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu'nun bu yıl, dördüncüsünü düzenliyor.

Uluslararası alanda giderek önem kazanan Yapay Zeka ana temasıyla, 16-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yaz okulunda katılımcıların, uluslararası gelişmeler ışığında yapay zeka ve bilişim hukuku alanlarında hem teorik hem de pratik bilgiler kazanmaları hedefleniyor.

Açılış konuşmasını Geleceğin Tarihleri (Digital Histories) kitabının yazarı ve Digital Rights Watch Başkanı Lizzie O'Shea'nın yapacağı yaz okulunda katılımcıların, yurt dışı ve yurt içinden alanında uzman akademisyen ve hukuk uygulamacılarından dersler alması planlanıyor.

Northern Illinois Üniversitesi İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. David Gunkel, Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Bart van der Sloot, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, Yapay Zeka Çalışma Grubu üyesi Av. Selin Çetin ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Dr. Doğan Gedik gibi hem teoride hem de pratikte yapay zeka ve bilişim hukuku alanında çalışan önemli isimler Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu'nda konuk ediliyor.

Yaz okulunda bilişim hukuku, çeşitli konu başlıkları ile tüm yönleriyle ele alınıyor. Dijital Karar Verme Özerkliği Hakkı, Yapay Zeka ve Müziklerdeki Telif, Mahkeme Kararlarının Tahmin Edilebilirliği: Efsaneler ve Gerçekler, Göçmen ve Mültecilere İlişkin AB Veritabanları ve Yapay Zekanın Uluslararası Hukuk Perspektifi yaz okulu programın konularından yalnızca birkaçını oluşturuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gerçekleştirilecek yaz okulunda bu yıl, katılımcılar için İngilizceden Türkçeye simultane çeviri olanağı sağlanıyor. Türkiye genelinde isteyen herkesin katılabileceği yaz okuluna kontenjanın sınırlı olması nedeniyle yalnızca iki yüz öğrenci kabul ediliyor.

Program sonunda düzenlenecek Clubhouse etkinliği ile katılımcıların yaz okulu sonrasında da etkileşim içinde olabilmeleri amaçlanıyor. Programın sonunda katılımcılar Uluslararası Bilişim Hukuku Yaz Okulu sertifikası almaya hak kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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