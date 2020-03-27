Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı Ünlü şarkıcı Yalın, corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede karantina altında tedavisi süren Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

Ünlü şarkıcı Yalın, corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede karantina altında tedavisi süren Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

Deneyimli teknik adama ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yalın, ayrıca Fatih Terim'in kendisine zaman zaman şarkıları hakkında attığı mesajları da anlattı.

İşte Yalın'ın Fatih Terim hakkındaki açıklamaları:

"Benim için çok kıymetli birisi. Çok seveni olduğunu da biliyorum. Ona çok çok çok geçmiş olsun demek istiyorum. Fatih hocam beni izleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama izleyemiyorsanız da Buse, Merve, Fulya abla ya da başka biri aracılığıyla mesajım mutlaka size gitsin. Sizi çok seviyoruz. Çok yakın zamanda sağlığınıza kavuşacağınızdan hiç şüphem yok. Hocam aslan gibidir, virüsü de ezer geçer. Fatih hocam arada bir bana şöyle kısacak bir mesaj atar. Der ki, 'Yalıncığım bu şarkı tamamdır'. Şarkının ismini yazar, 'bu şarkı tamamdır' der. ve onun 'tamamdır' dediği şarkılar mutlaka bir yere gelir. Bir kaç tane böyle şarkı var. Bir Bahar Akşamı bunlardan biri."