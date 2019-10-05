Gören telefona sarılıyor! 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor

05.10.2019 15:12

Bursa'nın İznik ilçesinde bir balıkçı, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor.

Tezgahta sergilenen "camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.

"BAZI VATANDAŞLARIN İLK KEZ GÖRME ŞANSI OLDU"

Balıkçı Ali Eken, ilk defa bir köpek balığını tezgahlarına koyduklarını söyledi. Köpek balığının, Marmara Denizi'nde yakalandığını belirten Eken, "Balığı satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımızın hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme şansı oldu." dedi.

2 METRE BOYUNDA, 60 KİLO AĞIRLIĞINDA

Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Eken, köpek balığının yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında olduğunu aktardı.

Kaynak: AA