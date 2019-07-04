Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti

Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, Süleyman Bulut'un vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Süleyman Bulut'un naaşı, bugün öğle namazını müteakip İzmir Kahramanlar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA