Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut vefat etti
Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti.
Yağlı güreşin ustalarından Süleyman Bulut hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, Süleyman Bulut'un vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Süleyman Bulut'un naaşı, bugün öğle namazını müteakip İzmir Kahramanlar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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