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Xavi, "Şu an doğru zaman değil" diyerek Barcelona'nın teklifini reddettiği açıkladı

Katar'ın Al-Sadd takımını çalıştıran Xavi, Barcelona'dan gelen teklifi, "Barcelona'da koçluk yapmak, hayalim ama şu an doğru zaman olmadığını düşünüyorum" sözleriyle reddettiğini açıkladı.

17.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:10

İspanya 'nın son şampiyonu 'nın efsaneleri arasında yer alan Xavi, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Xavi, Barcelona'dan teknik dikektörlük teklifi aldığını ancak, kendisi için doğru zaman olmadığını söyledi.Teknik direktörlük hayatını 'ın Al-Sadd takımında sürdüren Xavi, Barcelona'dan teklif aldığını doğruladı.

"BENİM İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Xavi yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan bir teklif aldığım doğru. Buraya geldiler, benimle konuştular ama kabul etmedim. Çünkü benim için şu an doğru zaman değil. Ancak bu teklif için hem Abidal'e hem de Oscar Grao'ya teşekkür ederim. Barcelona'da koçluk yapmak, hayalim ama şu an doğru zaman olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona, geçtiğimiz günlerde Ernesto Valverde'nin görevine son vermiş, son olarak Real Betis'te görev yapan Quique Setien'i takımın başına getirmişti.

(beIN Sports)


Haber Videosu

: Xavi, 'Şu an doğru zaman değil' diyerek Barcelona'nın teklifini reddettiği açıkladı
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HABER YORUMLARI (3)

  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Akıllı adam böyle yapar. İşi öğrenip olgunlaştırır kendini, tecrübe kazanır. Barcelonayı çalıştırmak kolay iş mi? Bizdekiler ise futbolu bırakır bırakmaz hemen Süper Ligde takım çalıştırmaya kalkışıyorlar, sonları malum!
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