WWE güreşçisi Saraya-Jade Bevis'ten yürek hoplatan pozlar!
Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Saraya-Jade Bevis, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.
22.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:50
Amerikan Güreşi (WWE) yıldızlarından Paige lakaplı Saraya-Jade Bevis, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor. 27 yaşındaki seksi sporcunun Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan İngiliz güreşçi, sık sık fotoğraf ve video paylaşıyor. Bilindiği üzere 2017 yılında cinsel ilişki kasedi internete sızan Paige, bir süre güreşe ara vermişti.