WhatsApp'tan "Gizlilik politikasını kabul etmeyen hesaplara ne olacak?" sorusuna yanıt

Gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gideceğini duyurduktan sonra tepkilerin odağı haline gelen WhatsApp, "Gizlilik politikasını kabul etmeyen hesaplara ne olacak?" sorusuna yanıt verdi. Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu sürede kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıktı. Konu hakkındaki tepkilerin ardından WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti. WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLMEZSE NE OLUR?

WhatsApp'ın, faq.whatsapp.com sayfasında, 15 Mayıs'ı işaret ederek yayınlandığı "Yürürlük tarihinde ne olur?" açıklamasında sözleşmeyi onaylamayan hesapların 120 gün boyunca 'pasif' olacağı ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacağı belirtildi.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değişiklikleri kendi hızınıza ve rahatınıza göre gözden geçirmeniz için size yeterli zaman sağlamak amacıyla, yürürlüğe girme tarihini 15 Mayıs'a kadar uzattık. O zamana kadar kabul etmezseniz, WhatsApp hesabınızı silmeyecektir. Ancak, kabul edene kadar WhatsApp'ın tam işlevselliğine sahip olamayacaksınız. Kısa bir süre için arama ve bildirimler alabileceksiniz, ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz."