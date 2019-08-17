Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

17.08.2019 19:12
Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Sneijder kariyerine menajer olarak devam edeceğini açıklayarak, "Oyunculara rehberlik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hollandalı efsane, profesyonel teknik adamlık kursları üzerinde de duracağını ve ülkesinde bu kurslara gideceğini söyledi.

35 yaşındaki eski futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 573 resmi maçta, 152 gol atıp, 142 asist yapma başarısı göstermişti.

Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
Kaynak: AA
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