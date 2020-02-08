: Wesley Sneijder'in son hali şoke etti!

08.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:56

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Wesley Sneijder, Hollanda'da yayın yapan RTV Utrecht kanalında yorumculuk yaptı. Sneijder'in kilolu hali dikkatlerden kaçmadı. Sneijder, "Katar'a transfer olmak tamamen hislerimle verdiğim bir karardı. Parayla işim yok." şeklinde konuştu.

KİLOLAR, AŞIRI ALKOL TÜKETİMİNDEN KAYNAKLI

Yıldız ismin aşırı alkol tüketiminden dolayı bu kadar kilo aldığı konuşuluyor. Wesley Sneijder, Galatasaray formasıyla çıktığı 175 maçta 45 gol atıp 44 asist yapmıştı.

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