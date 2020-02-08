Wesley Sneijder'in son hali şoke etti!
Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, Hollanda'da bir televizyon programına katıldı. Sneijder'in kilolu hali dikkat çekti.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Wesley Sneijder, Hollanda'da yayın yapan RTV Utrecht kanalında yorumculuk yaptı. Sneijder'in kilolu hali dikkatlerden kaçmadı. Sneijder, "Katar'a transfer olmak tamamen hislerimle verdiğim bir karardı. Parayla işim yok." şeklinde konuştu.
KİLOLAR, AŞIRI ALKOL TÜKETİMİNDEN KAYNAKLI
Yıldız ismin aşırı alkol tüketiminden dolayı bu kadar kilo aldığı konuşuluyor. Wesley Sneijder, Galatasaray formasıyla çıktığı 175 maçta 45 gol atıp 44 asist yapmıştı.
Haber Videosu: Wesley Sneijder'in son hali şoke etti!
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Ben şok olmadım...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu ülkede sekiz taş =Tinercilerin takımı birde konyaspor=Tinercilerin takımı ama konya yanlızca tiner değil ne bulursa o yüzden yetkililer bu takımı bu sene 1. küpeye göndersinler süper liğde ne işleri var .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenev ağlama. Ne goller atın kuş takımınaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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fenerin attığı iki gol yeterCevap Yaz 5 Yayından Kaldır