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Wesley Sneijder'in son hali şoke etti!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, Hollanda'da bir televizyon programına katıldı. Sneijder'in kilolu hali dikkat çekti.

08.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:56
Wesley Sneijder'in son hali şoke etti!

Bir dönem 'da da forma giyen , 'da yayın yapan RTV kanalında yorumculuk yaptı. Sneijder'in kilolu hali dikkatlerden kaçmadı. Sneijder, "Katar'a transfer olmak tamamen hislerimle verdiğim bir karardı. Parayla işim yok." şeklinde konuştu.

KİLOLAR, AŞIRI ALKOL TÜKETİMİNDEN KAYNAKLI

Yıldız ismin aşırı alkol tüketiminden dolayı bu kadar kilo aldığı konuşuluyor. Wesley Sneijder, Galatasaray formasıyla çıktığı 175 maçta 45 gol atıp 44 asist yapmıştı.


Haber Videosu

: Wesley Sneijder'in son hali şoke etti!
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