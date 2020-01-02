Wayne Rooney, Derby County'ye transfer oldu
Manchester United'ın efsane isimlerinden biri olan Wayne Rooney, İngiltere'ye geri döndü. Son olarak MLS ekiplerinden D.C. United forması giyen Wayne Rooney, Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
02.01.2020 01:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:42
Derby Country Kulübü son olarak Amerika MLS ekibi D.C. United forması giyen Rooney'i transfer ettiği resmen duyurdu.
Rooney için ödenen bonservis bedelini açıklanmazken, 34 yaşındaki golcü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Wayne Roooney yeni takımında 32 numaralı formayı giyecek.
Tecrübeli yıldız D.C. United formasıyla 52 maçta forma giymiş 25 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.
Kaynak: Hürriyet
Haber Videosu: Wayne Rooney, Derby County'ye transfer oldu
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