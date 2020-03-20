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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ekonomi

Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

ABD'li perakende devi Walmart, koronavirüs endişeleriyle artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak.

20.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:17
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle artan alışveriş karşısında 150 binden fazla kişiyi işe alacağını duyurdu.

SAATLİK ÜCRETLE ÇALIŞACAKLAR

Mayıs ayı sonuna kadar istihdam edilecek ve saatlik ücretle çalışacak bu 150 bin personelin 100 bini depolar ve dağıtım bölümlerinde görevlendirilecek.

ÇALIŞANLARA İKRAMİYE VERECEK

Walmart ayrıca, tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar ve yarı zamanlı çalışanlarına 150 dolar ikramiye verecek.

Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

Haberin Videosu:

ABD'li perakende devi Walmart, koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak

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