Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak ABD'li perakende devi Walmart, koronavirüs endişeleriyle artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak.

ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart, koronavirüs salgını nedeniyle artan alışveriş karşısında 150 binden fazla kişiyi işe alacağını duyurdu. SAATLİK ÜCRETLE ÇALIŞACAKLAR Mayıs ayı sonuna kadar istihdam edilecek ve saatlik ücretle çalışacak bu 150 bin personelin 100 bini depolar ve dağıtım bölümlerinde görevlendirilecek. ÇALIŞANLARA İKRAMİYE VERECEK Walmart ayrıca, tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar ve yarı zamanlı çalışanlarına 150 dolar ikramiye verecek.