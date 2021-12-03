W. Bremen-Erzgebirge Aue ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. W. Bremen-Erzgebirge Aue maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

W.BREMEN - ERZGEBİRGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

W. Bremen-Erzgebirge Aue maçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma BeIN MAX2

kanalında canlı yayınlanacak.

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