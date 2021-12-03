W. Bremen - Erzgebirge Aue maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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W. Bremen - Erzgebirge Aue maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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W. Bremen - Erzgebirge Aue maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

W. Bremen, Erzgebirge Aue ile karşı karşıya geliyor. W. Bremen, Erzgebirge Aue'i ağırlayacak. Zorlu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Peki W. Bremen-Erzgebirge Aue maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

W. Bremen-Erzgebirge Aue ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. W. Bremen-Erzgebirge Aue maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

W.BREMEN - ERZGEBİRGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

W. Bremen-Erzgebirge Aue maçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma BeIN MAX2

kanalında canlı yayınlanacak.

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