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Vurduğunuz altın olsun

Vurduğunuz altın olsun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatları'nda karate müsabakaları yarın başlıyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda karate müsabakaları yarın başlıyor. Müsabakaların ilk gününde üç karatecimiz tatamiye çıkacak.

Olimpiyatlarda ülkemizin en büyük madalya umutlarından karatede mücadele başlıyor. Perşembe sabahı TSİ 04.00'te başlayacak müsabakaların ilk gününde üç sporcumuz tatamiye çıkacak. İlk olarak saat TSİ 04.00'te kadınlar katada Dilara Bozan madalya mücadelesi verecek. Saat TSİ 06.05'te ise erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan ilk maçına çıkacak. Tokyo'da akşam seansında ise kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat madalyası için tatamide olacak.

İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ

Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan üç yılı aşkın süredir bu maçlara hazırlandıklarını belirterek sporcularına güvendiğini söyledi. Tokyo'da sekiz kategorinin yedisinde mücadele edeceklerini ifade eden Delihasan, "Buraya gelen her sporcumuz kendi kategorilerinde ilk beşte yer alıyor. Dolayısıyla hepsi potansiyel madalya adayı. Türkiye'ye madalyalarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Tokyo'da tarihi Nippon Budokan'da yapılacak karate müsabakalarında sekiz kategoride 82 sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu üyesi Uğur Kobaş da Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak.

-İHA-

Vurduğunuz altın olsun
Vurduğunuz altın olsun
Vurduğunuz altın olsun
Vurduğunuz altın olsun
Vurduğunuz altın olsun
Vurduğunuz altın olsun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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