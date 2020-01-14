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Volkan Kaza: "Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır" dedi.

14.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:43
Volkan Kaza:

Yardımcı Antrenörü , "Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır" dedi.


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Zorlu geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan oyuncularımızı görme açısından bizim için önemli bir sınav oldu. Burada oynadığımızda eksiklerimizi görüp bunlarla ilgili zaten gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Biliyorsunuz ki 2 ayaklı bir maç. Kadıköy'de bir maç daha var. Daha farklı olacaktır. 6 haftalık zor bir lig süreci de bizi bekliyor. Bu maçlarda oyuncularımızı en iyi şekilde görüp gerekli bütün çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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