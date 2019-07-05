Volkan Demirel, kadın hayranları yüzünden zor anlar yaşadı! Zeynep Demirel sinir krizi geçirdi
Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, geçtiğimiz gece eşiyle gittiği Bodrum'da bir mekanda kadın hayranlarının ilgisi yüzünden zor anlar yaşadı. Fotoğraf çektirmek isteyen kadınların fiziksel temasları sonrası ise çok sinirlendi.
Ünlü kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in keyfi geçtiğimiz akşam Bodrum'da bir mekanda kaçtı. Yalıkavak Marina'daki bir gece kulübüne giden ikili, iddiaya göre kavgaya karıştı.
Takvim'de yer alan habere göre; Kavganın nedeni ise Fenerbahçeli kaleciye kadın hayranlarının aşırı ilgisiydi. Eşiyle eğlenen 37 yaşındaki kaleci, alkollü birkaç kadının sözlü taciziyle rahatsız oldu. Demirel, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının fiziksel temasıyla da çileden çıktı. İddiaya göre kaleci ile kadınlar arasında sözlü sataşma yaşandı. Bunun üzerine güvenlik devreye girdi.
Eğlencesi zehre dönüşen Demirel, hemen eşiyle mekanı terk etti. Ancak Demirel için sorun bununla sınırlı kalmadı. Ünlü kaleci, eşinin kıskançlığıyla zor anlar yaşadı. Konuşulanlara göre ikili, lüks teknelerinde kavgaya tutuştu. Demirel, eşine olayda suçunun olmadığını anlatmak için bin dereden su getirdi. Her şeyi tatlıya bağlayan çift, kızlarıyla Bodrum tatiline devam ediyor.
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ben tekneyim bunlar yaşandıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Volkan ayısının hayranları mı? puhahauahauhCevap Yaz 20 11 Yayından Kaldır
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yakışıklı boylu poslu eşinle bodrum gibi bir yerde eğlence mekanına gidersen olacağı bu. ne bekliyordun ki zeynep hanım. sen elinden alıp götürmediklerine dua et. hayret bi şey.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Peki bize ne bu haberden? Bu tür haberler kasıtlı yapılıyorCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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vay ayıııCevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır