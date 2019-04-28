Volkan Demirel'in Tartıştığı Trabzonlu Stattan Taksiyle Ayrılmış

Fenerbahçe ile Trabzonspor nefes kesen maçta 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un analizcisi midir, çevirmeni midir nedir, bana içeride bir şeyler söyledi. Kendisi gelsin benden özür dilesin ya da ben otobüse gider özür dilettiririm. Herkes haddini bilsin. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün haberine göre; Bordo-mavili kulüpteki söz konusunu kişinin akıbeti de belli oldu. Volkan'la tartışan görevlinin bordo-mavili takım otobüsüne binmediği ve taksiyle Ülker Stadı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN KONDİSYONERİ ÇIKTI

Öte yandan Volkan Demirel'in tartıştığı kişinin Trabzonspor kondisyonari Gökhan Kandemir olduğu ortaya çıktı. Beyaz TV'ye konuşan Kandemir yaptığı açıklamada "Ben maçı kaybetmişim. Benim Volkan ile ne işim olur? Niye küfür edeyim? Volkan'ın yüzünden gol mü yedik, ona küfür edeyim! Onların çıkardığı bir şey bu. Benimle yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullandı.