Volkan Demirel'in Tartıştığı Trabzonlu Stattan Taksiyle Ayrılmış
Fenerbahçe'nin sahasında son dakika attığı golle berabere kaldığı Trabzonspor maçının ardından Volkan Demirel'in "Özür dilesin. Yoksa otobüsten aldırır ben özür diletirim" dediği kişinin Ülker Stadı'ndan otobüsle değil taksiyle ayrıldığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor nefes kesen maçta 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.
Tecrübeli futbolcu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un analizcisi midir, çevirmeni midir nedir, bana içeride bir şeyler söyledi. Kendisi gelsin benden özür dilesin ya da ben otobüse gider özür dilettiririm. Herkes haddini bilsin. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ün haberine göre; Bordo-mavili kulüpteki söz konusunu kişinin akıbeti de belli oldu. Volkan'la tartışan görevlinin bordo-mavili takım otobüsüne binmediği ve taksiyle Ülker Stadı'ndan ayrıldığı öğrenildi.
TRABZONSPOR'UN KONDİSYONERİ ÇIKTI
Öte yandan Volkan Demirel'in tartıştığı kişinin Trabzonspor kondisyonari Gökhan Kandemir olduğu ortaya çıktı. Beyaz TV'ye konuşan Kandemir yaptığı açıklamada "Ben maçı kaybetmişim. Benim Volkan ile ne işim olur? Niye küfür edeyim? Volkan'ın yüzünden gol mü yedik, ona küfür edeyim! Onların çıkardığı bir şey bu. Benimle yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullandı.
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Öncelikle bu haberi kim neye göre yazdı.Güya adam volkandan korktu taksilen ayrıldı.Bunu gören adam bukadar ses getiren olayın resmini çekip servis etmeyecek.Bak bak olaya gel.Ağam bizle eğleniyy..Bu haberi yapan arkadaş, temenniniz o yönde biliyoruz.Bende diyorum adam otobüsle gitti.Ispatım yok resim yok.Bunada inanın.Nasılsa her habere inanıyorsunuz.Trabzonspor başkanı açıklama yaptı..Otobüsü bekletip volkanı beklediler,kimse gelmemiş diye.Canlı yayında açıkladı bunu otobüs ordan ayrılmadan.Taraftarın algısını değiştirmeye çalışmayın.Kaos futbol devri bitti.Bu kulübler bunun gibi nefret futbolu sergileyenler yüzünden birbirine düştü yıllarca..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kümedende parmak atariz trabzona merak etmeyinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Karadenizde sevenin yok tirabizonCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ne oldu? korkudan adami otobuse almadiniz mi?Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırTRABZON: Her habere inanma kardeş.Diyelim ki taksiyle gitti.Eee adama demezler mi ki adamı taksiden alamadın,otobüsten nasıl alacan.Uzatmayın,dağılın lan.4 3 Yayından Kaldır