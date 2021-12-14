Volkan Demirel'in sözleriyle Güntekin Onay dondu kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin
Fenerbahçe'nin Gaziantep'e 3-2 kaybetti maçtan sonra Volkan Demirel'den çarpıcı analiz geldi. Demirel, Zajc ve Crespo'nun röportajından sonra mikrofon uzatılan Antepli Maxim'in bekletilmesini istedi. Demirel, "Güntekin ağabey röportaja gelen futbolcu arkadaş biraz beklesin. Fenerbahçe maç kaybediyor ve hızlı hızlı 2 futbolcu röportaja çıkıyor. Soyunma odasında isyan yok mu? Bu nasıl iştir ben anlamadım" dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports ekranlarında maçı yorumlayan Volkan Demirel gündeme oturan değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'nin kaybettiği maçtan sonra futbolcuların hızlıca röportaja gelmesine Demirel sinirlendi.
Yayıncı kuruluşta soğukkanlı tarzıyla saha içindeki kimliğinden hayli uzak gözüken Demirel, Antepli futbolcunun röportaja çıkacağı sırada araya girdi.
Demirel, "Güntekin ağabey futbolcu arkadaş biraz beklesin. Fenerbahçe kazansa 2. sıraya gelecek. Maç biteli 5 dakika olmadan 2 oyuncu geliyor. Demek ki konuşulmuyor, isyan yok. Ben yenilsem gelsem içeri, 'Kardeşim siz durumun farkında mısınız!' diye silkelerim. Böyle bir isyan lazım. İlk düşünceleri röportaja oyuncu vermek. Bu tuhaf. Bunu yadırgıyorum" dedi.
Programın sunucusu Güntekin Onay da Demirel'e hak verdi. Onay, "Evet şampiyonluğa giden takımın bir isyan sergilemesi lazım, değil mi?" diyerek Demirel'e destek çıktı.
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