Volkan Demirel'in sözleriyle Güntekin Onay dondu kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Volkan Demirel'in sözleriyle Güntekin Onay dondu kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin

Volkan Demirel'in sözleriyle Güntekin Onay dondu kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Gaziantep'e 3-2 kaybetti maçtan sonra Volkan Demirel'den çarpıcı analiz geldi. Demirel, Zajc ve Crespo'nun röportajından sonra mikrofon uzatılan Antepli Maxim'in bekletilmesini istedi. Demirel, "Güntekin ağabey röportaja gelen futbolcu arkadaş biraz beklesin. Fenerbahçe maç kaybediyor ve hızlı hızlı 2 futbolcu röportaja çıkıyor. Soyunma odasında isyan yok mu? Bu nasıl iştir ben anlamadım" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports ekranlarında maçı yorumlayan Volkan Demirel gündeme oturan değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin kaybettiği maçtan sonra futbolcuların hızlıca röportaja gelmesine Demirel sinirlendi.

Yayıncı kuruluşta soğukkanlı tarzıyla saha içindeki kimliğinden hayli uzak gözüken Demirel, Antepli futbolcunun röportaja çıkacağı sırada araya girdi.

Demirel, "Güntekin ağabey futbolcu arkadaş biraz beklesin. Fenerbahçe kazansa 2. sıraya gelecek. Maç biteli 5 dakika olmadan 2 oyuncu geliyor. Demek ki konuşulmuyor, isyan yok. Ben yenilsem gelsem içeri, 'Kardeşim siz durumun farkında mısınız!' diye silkelerim. Böyle bir isyan lazım. İlk düşünceleri röportaja oyuncu vermek. Bu tuhaf. Bunu yadırgıyorum" dedi.

Programın sunucusu Güntekin Onay da Demirel'e hak verdi. Onay, "Evet şampiyonluğa giden takımın bir isyan sergilemesi lazım, değil mi?" diyerek Demirel'e destek çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti

Ağzıyla kuş da tutsa, tüm maçları kazansa da kalamaz! Vitor Pereira dönemi bitti

 Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

Fazıl Say bu kez tam çıldırdı: Beethoven sağır olacağına sen sakat kalsaydın

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title