Volkan Demirel'e Yanıt Geldi: Ona Neden Küfür Edeyim
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında sarı lacivertli ekibin kaptanlarından Volkan Demirel'in, "Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim" dediği Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir'den cevap geldi.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası yaşananlar sebebiyle Volkan Demirel'in özür beklediği Gökhan Kandemir'den yanıt geldi.
Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konu hakkında açıklamalarda bulundu.
"VOLKAN İLE NE İŞİM OLUR?"
Gökhan Kandemir, "Ben maçı kaybetmişim. Benim Volkan ile ne işim olur? Niye küfür edeyim? Volkan'ın yüzünden gol mü yedik, ona küfür edeyim! Onların çıkardığı bir şey bu. Benimle yakından uzaktan alakası yok." dedi.
Volkan Demirel maç sonunda "Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, maçın ardından arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.
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Bu kişiye küfür etmek için milyonlarca neden var. Neden aramak çok saçma ver küfürüCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Aşıları eksik heralde sarıyor sağa solaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Yap yap ondan sonra ben bisey yapmadim ben bisey bilmiyorum tum turkiye seni ve emre yi biliyorCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Kendimi bildim bileli bu adam mın göndemde oluşu ya kavga ya da küfür .... Belki de görev diye onu grövlendirmişlerdir????Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır