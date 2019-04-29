Volkan Demirel'e Ceza Gelebilir! TFF'ye Şikayet Edecekler

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında büyük heyecana sahne olan ve bordo- mavililerin son saniyede yediği golle 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalar olay yaratmıştı. F.Bahçeli kalecinin, Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir'i kastederek, "Kimse bize dil uzatamaz. Trabzonspor'un analizcisi midir, nedir, bana içeride bir şeyler söyledi. Gelsin hemen benden özür dilesin ya da ben otobüsten aldırır, özür diletirim" şeklinde konuşması konuk takımın tepkisini çekmişti.

TRABZON FEDERASYONA GİDİYOR

Maçta oynamamasına rağmen yayıncı kuruluşa konuşan Volkan, kırmızı kart gördüğü halde ekrana çıkan Sadık gibi kural ihlali yaptı. Ancak Sadık'ın ihlalini maç tutanağına yazan karşılaşmanın temsilcisi Hakan Yapan, Volkan'ın kuralları ihlal ederek yayıncı kuruluşa çıkmasını ise Trabzonspor'un şikâyetine rağmen raporuna yazmadı. Bunun üzerine Trabzonspor medya birimi, konu hakkında gerekli şikâyetlerini TFF'ye taşıma kararı aldı. Bordo-mavililer, olayı yazmayan maçın temsilcisi Yapan'la ilgili 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla şikâyetçi olmaya hazırlanıyor.

8 MAÇ CEZA ALMA İHTİMALİ VAR

Sabah Gazetesi'nden yer alan habere göre; Kurallara göre, maçta kazanan takımın üç oyuncusu, beraberlik halinde ise iki oyuncu yayıncı kuruluşa konuşma hakkına sahip. Ancak bu oyuncuların konuşabilmesi için maçta oynamış olması gerekiyor. Yine talimatlara göre, bu kuralları ihlal edenlerin 8 maça kadar ceza alma ihtimali var. Volkan Demirel'in yayıncı kuruluşa maç sonunda verilen iki kişilik konuşan listesinde isminin olmadığı öğrenildi. Listede Jailson ve Dirar'ın adlarının bulunduğu, Jailson'un konuşmasının ardından ise Volkan Demirel'in iki Fenerbahçeli yönetici (Metin Sipahioğlu ve Kemal Danabaş oldukları iddia ediliyor) ile canlı yayın yapılan alana gelerek oradakileri dışarı çıkarttıktan sonra açıklama yaptığı iddia edildi.

BAŞKAN SAHİP ÇIKTI

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı sonrası Volkan Demirel soyunma odasına damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi, kendisine soyunma odası koridoruna girer girmez "Küme düşeceksiniz Volkan, küme düşeceksiniz" şeklinde bağıran Trabzonspor kondisyoneri Gökhan Kandemir ile ikili tartışmaya girdi. Volkan ile Kandemir arasındaki olay araya girilmesi sonucu önlendi. Hırsını alamayan Volkan ise soyunma odasında sinirden ağladı. Demirel'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Volkan'ın Başkan Ali Koç tarafından uyarıldığı ve yaptığının yanlış olduğu iddiaları kulüp tarafından yalanlandı. Başkan Vekili Semih Özsoy da "Volkan'ın söyledikleri bizim için esastır" diyerek takım kaptanına sahip çıktı.

HER SÖZÜ OLAY!

Trabzonspor maçından sonraki sözleriyle gündemi sarsan Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, yine eleştirilerin hedefine oturdu. Sezon başı son anda takımda kalan, Erwin Koeman'ın üzerine yürüdüğü için ilk yarıyı kadro dışı tamamlayan 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.

İŞTE LİTERATÜRE GEÇEN SÖZLERİ

Haziran 2012'de Milli Takım'ın Avusturya kampında bir basın mensubunu, "Seni evinden aldırırım" diye tehdit etti.

Ağustos 2014'te kazanılan Galatasaray maçı sonrası FB TV mikrofonlarından Melo'yu hedef alarak ''Belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin. Yoksa bana kalacak bu iş'' dedi.

Ocak 2015'te Trabzonspor maçının soyunma odası koridorlarında hakemlere, ''İki tane o... çocuğunun açıklamalarından etkilenip maç yönetiyorsunuz'' diye bağırdığı için 4 maç ceza aldı.

Ekim 2018'de kadro dışı bırakıldı. Ali Koç oyuncunun Erwin Koeman'ın üzerine yürüyüp 'Sen bana niye ters bakıyorsun' dediğini belirtti.