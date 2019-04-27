Volkan Demirel'den Trabzonsporlu İsme Tehdit Dolu Sözler!
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Trabzonspor'un analizcisi midir nedir içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söyledi. Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim. Herkes haddini bilecek." dedi.
Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Volkan Demirel maç sonunda beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Volkan, "Oynamıyorum. Oynamadığım için buraya gelmem gereksiz görülebilir. Biz kendi halimize düştük. Fenerbahçe'ye kimse dil uzatamaz. Herkes haddini bilmeli." dedi.
"BURASI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜDÜR"
Volkan, "Trabzonspor'un analizcisi midir nedir içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söyledi. Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Burası Türkiye'nin en büyük kulübüdür." diye konuştu.
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volkann sen zaten yedeksin sinirini milletten cikarma yedek:)))Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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yedek kulübede bile rahat durmuyorsun ben daha ne dim sanaCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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ulan o kadıköy stadına gerçekten büyü yapılmış. artık buna inanıyorum.Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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belliydi bu adam sonunda mafya olur demedi demeyinCevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
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fener vallahi her şeye rağmen ballı takım başka takım olsa bu futbolla pttde bile düşerdiCevap Yaz 17 8 Yayından Kaldır