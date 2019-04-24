Volkan Demirel'den Trabzonspor Yorumu: Taraftarın Yüzüne Bakamayız
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor ile oynanacak olan kritik mücadele öncesinde galibiyet sözü verdi.
Kaptanlar Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali'nin düzenlediği toplantıda oyuncular ayağa kalkmak için birbirlerine söz verdi.
Alanya karşısındaki oyunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Volkan Demirel "Taraftarın yüzüne bakabilmek için toparlanmamız şart. Kalan beş maçımızı da kazanmalıyız. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Özellikle Trabzonspor karşılaşması çok önemli. Artık kötü gidişe dur demeliyiz" ifadesinde bulundu.
Mehmet Topal "Trabzonspor galibiyeti başlangıç olmalı" derken, Hasan Ali de "Trabzonspor'u yenemememiz için hiçbir sebep yok. Artık galibiyet serisi gelmek zorunda" sözlerini kullandı.
YORUMLAR (12)
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Helal olsun size şimdiye kadar taraftarın yüzüne baktınızya.ulan resmen dalga geçiyor bunlar ama normal böyle başkanla yönetim teknik heyet olursa olacağı bu.......Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali Koç direktifi vermiş. Bunları söyleyen başkanın insanların yüzüne bakacak hali kalmadı zaten. Feneri tarihe geçirdiniz her türlü. Ts yi bırakın yenmeyi berabere bile kalsanız iyidir. Galibiyeti hedefliyorlarmış tam komedi yaa. Yazıklar olsun sizin gibi rezil futbolculara. Topal, Volkan, benzia, slimani, tolga ciğerci, tolgay, hasan ali hepsi çöp. Taraftarı kandırmaktan başka bir şey yapmadınız hem yöneticiler hem de futbolcular. Dünyanın parasını kazandınız karşılığında verdiğiniz tek şey işkence ve acı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Siz kume düşün biz size bakarız puha haCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Su durumda varmi taraftarin yüzüne bakacak durum. Volkan!!Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Sene başından beri seriye bağlayacaktınız da ne oldu.. Söz verip sözünüzü tutmayanlardansınız.. Yazıklar olsun koskoca takımı düşürdüğünüz hale bakınCevap Yaz 12 Yayından Kaldır