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Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımı ile kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil" dedi.

27.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:04
Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş iddialarını yalanladı

Sezon sonu 'a transfer olacağı iddia edilen 'ın menajeri , siyah beyazlı kulüp ile görüşmediklerini açıkladı. NTV'ye konuşan Bulut, Volkan için Beşiktaş ile anlaştıkları iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Bulut, Medıpol ile 1 yıl daha sözleşmeleri olduğunu vurgularken, "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımı ile kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transferin olması için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler arasında da böyle bir anlaşma olsaydı, bilgisi bize de verilirdi" şeklinde konuştu.

BU SEZON SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Medipol Başakşehir'de 6. yılını geçiren Volkan, son 2 sezonda formasını Mert Günok'a kaptırdı. Geçen sezon 5 maçta görev yapan 31 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sadece 4 karşılaşmada takımının kalesini korudu.

Kaynak: Hürriyet

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