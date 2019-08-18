Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a!
Karius'u yedekleyecek bir kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'den öğrencisi Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak istiyor.
18.08.2019 13:35
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'ı transfer etmek istiyor. 31 yaşındaki kaleci de siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor.
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i aldığı an Kartal, Volkan Babacan'ı kadrosuna katacak.
(Sabah)