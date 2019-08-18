Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a!

Karius'u yedekleyecek bir kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'den öğrencisi Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak istiyor.

18.08.2019 13:35
Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a!

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'ı transfer etmek istiyor. 31 yaşındaki kaleci de siyah-beyazlı ekibe gelmeye sıcak bakıyor.

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i aldığı an Kartal, Volkan Babacan'ı kadrosuna katacak.

(Sabah)

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