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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Pınar Elma, Rıza YelpazeAydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Arelya Karasoy, Cansu Ayyıldız, Semra Özer, Hazal Selin Arifoğlu, Ece Hocaoğlu (Erce Kasapoğlu, Berra Eren)Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Zuhal Çetin, Bengisu Aygün, Ece Erol, Lal Verda...

12.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:04
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze

Aydın : , Arelya Karasoy, Cansu Ayyıldız, Semra Özer, Hazal Selin Arifoğlu, (Erce Kasapoğlu, Berra Eren)

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Zuhal Çetin, Bengisu Aygün, Ece Erol, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Şevval Burnazlar, Ece Deniz Uçarı, Gökçe Akkaya)

Setler: 30-28, 25-18, 25-15

Süre: 84 dakika (32, 28, 24)

Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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