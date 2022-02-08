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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur TosunBolu Belediyespor: Çağla Salih, Yelyzaveta, Kharchenko, Calderon, Naz İdil Kambur, Ceren Baysal (Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Braga, Ogbogu, Haak,...

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, Yelyzaveta, Kharchenko, Calderon, Naz İdil Kambur, Ceren Baysal (Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Braga, Ogbogu, Haak, Derya Cebecioğlu (Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Bartsch, Aylin Acar)

Setler: 7-25, 20-25, 27-25, 17-25

Süre: 98 dakika (18, 27, 31, 22)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta kapanış maçında VakıfBank, konuk olduğu Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Ahmet Oğuzhan, Elif Uzun, voleybol, Bolu, Spor, Haber

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