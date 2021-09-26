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Voleybol: 2021 Erkekler Balkan Kupası

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Voleybol: 2021 Erkekler Balkan Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Dejan Rogic (Sırbistan)Halkbank: Graham Vigrass, Fernando Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Nicolas Bruno (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi, Efe Bayram)Radnicki Kragujevac: Lazar Koprivica, Vuk Milutinovic,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Dejan Rogic ( Sırbistan )

Halkbank : Graham Vigrass, Fernando Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Nicolas Bruno ( Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi, Efe Bayram )

Radnicki Kragujevac: Lazar Koprivica, Vuk Milutinovic, Aleksa Matic, Davide Kovac, Mirko Radevic, Vukasin Antic (Jovan Vukrimovic)

Setler: 25-18, 25-19, 25-15

Süre: 68 dakika (22, 22, 24)

2021 Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gününde Halkbank, Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac takımını 3-0 mağlup etti.

Halkbank, yarın Yunan temsilcisi Kifissias Athens ile saat 14.00'de karşı karşıya gelecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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