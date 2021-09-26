Voleybol: 2021 Erkekler Balkan Kupası
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Dejan Rogic (Sırbistan)Halkbank: Graham Vigrass, Fernando Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Nicolas Bruno (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi, Efe Bayram)Radnicki Kragujevac: Lazar Koprivica, Vuk Milutinovic,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Dejan Rogic ( Sırbistan )
Halkbank : Graham Vigrass, Fernando Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Nicolas Bruno ( Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Aslan Ekşi, Efe Bayram )
Radnicki Kragujevac: Lazar Koprivica, Vuk Milutinovic, Aleksa Matic, Davide Kovac, Mirko Radevic, Vukasin Antic (Jovan Vukrimovic)
Setler: 25-18, 25-19, 25-15
Süre: 68 dakika (22, 22, 24)
2021 Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gününde Halkbank, Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac takımını 3-0 mağlup etti.
Halkbank, yarın Yunan temsilcisi Kifissias Athens ile saat 14.00'de karşı karşıya gelecek.
AA / Sinem Er - Spor Haberleri