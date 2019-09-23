Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri!

23.09.2019 21:29

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor" şeklinde tempo tuttu.

ADI BİR DÖNEM BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

Kaynak: DHA