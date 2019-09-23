Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaşlı taraftarlar, Medipol Başakşehir'in golünden sonra hep bir ağızdan Sergen Yalçın tezahüratında bulundu. Taraftarlar ayrıca, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor" şeklinde tempo tuttu.

23.09.2019 21:29
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri!

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftardan nasibini aldı. Siyah beyazlı taraftarlar, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor" şeklinde tempo tuttu.

ADI BİR DÖNEM BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (3)

  • BEYZALİ:
    fb li olarak abdullah avcı yı hep böyle olmasını ömür boyu beşiktaşla başarısızlıklar içinde daimi kalmaları dileklerimle
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  • M.ÇEK:
    Vallahi Avcı''dan daha iyi olacağına eminim. Avcı''nın bir numarası yok, Beşiktaş''la doku uyuşmazlığı var. Olmazzzzz. .
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