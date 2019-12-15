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Vodafone Park'ta büyük skandal!

Beşiktaş'ta uzun uğraşlar sonrasında yapılan Vodafone Park ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Stadın çatısının dış kaplama işini üstlenen firmanın yurt dışından numune olarak 1. sınıf membran getirdiği ancak daha düşük kalitede malzeme kullandığı ortaya çıktı.

15.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:45
Vodafone Park'ta büyük skandal!

Göreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen 'ın yeni yönetimi, 'a da el attı. Başkan ve ekibi, yapılan araştırma sonrası stadın çatısında kullanılan membranın kendilerine sunulan koşullara uymadığını belirledi.

Çatının dış kaplaması için yurt dışından getirilen birinci sınıf membranları dönemin yönetimine sunan yüklenici firmanın, koşullara uymadığı, ikinci sınıf membran kullandığı ortaya çıktı.

DAVA AÇILACAK

Sözleşme dışı olan membranlarla ilgili raporlarını hazırlayan Beşiktaş yönetiminin, söz konusu firmaya dava açarak konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi.

Bu arada yönetim para bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon TL paranın lazım olduğu öğrenildi.

Vodafone Park'ın Özellikleri

Açılış: 10 Nisan 2016 Maliyet: 407 milyon TL

Kapasite: 41 bin 903

Loca sayısı: 147

Alttan Isıtma: Var

Çim Tipi: Hibrit

Ekolojik Yapı: Yağmur suyu depolanmakta

(Sabah)

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