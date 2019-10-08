Vincent Aboubakar, lige verilen arada İstanbul'a geldi!

08.10.2019 13:46

Beşiktaş'ın sezon başında tekrar kadrosuna katmak için uğraş verdiği Vincent Aboubakar konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Takımı Porto'da verilen 3 günlük izni İstanbul'da değerlendiren Kamerunlu forvet, önce İstanbul'daki berberini ziyaret etti, ardından da arkadaşlarıyla buluştu.

PORTEKİZLİLERDEN FLAŞ İDDİA

Portekiz basınının haberine göre ise Aboubakar, ardından Beşiktaş ile transfer görüşmesi gerçekleştirecek ve Ocak ayında dönüp dönemeyeceği hakkında nabız yoklayacak. Bu sezon Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao tarafından sadece 4 dakika şans bulabilen 27 yaşındaki futbolcunun 2021 yılına kadar Portekiz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

FİKRET ORMAN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ta mevcut başkan Fikret Orman, sezon başında Aboubakar ile ilgilendiklerini ancak kendilerinin istediği sağlık belgelerinin futbolcu tarafından gönderilmediğini belirtmişti.