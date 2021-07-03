Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi
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Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi

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Geçen sezon şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ı son maçlarda yalnız bırakan Vincent Aboubakar'ın, siyah-beyazlılardan neden ayrıldığı ortaya çıktı. Kamerunlu golcü, Kara Kartal'ın sözleşme teklifini neden reddettiğini, "İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Durumlar bazen bir futbolcunun kontrolünden çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la geçen sezona harika bir başlangıç yapan Vincent Abobubakar'ın, son haftalarda sakatlığını öne sürüp takımı yalnız bırakması gündem olmuştu. Sezon sonunda Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Kamerunlu golcü bunun sebebini açıkladı.

"YENİ BİR MACERA ARIYORSUNUZ"

Akşam'ın haberine göre; "Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Durumlar bazen bir futbolcunun kontrolünden çıkabiliyor. Ayrıca, taraftarla aramdaki bağ da çok iyiydi. Bana birçok teklif geldi. Al Nassr'a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi
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