Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşısında da forma giyemeyecek
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Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşısında da forma giyemeyecek

Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşısında da forma giyemeyecek
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ta milli takım kampından sakat dönen ve siyah-beyazlıların son 3 karşılaşmasında görev alamayan Vincent Aboubakar, yarın oynanacak Ankaragücü maçında da sahada olamayacak.

Beşiktaş'ın liderliğe oturmasında büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

ABOUBAKAR'IN YERİNE LARİN

Kamerunlu golcü, milli takım kampından sakat döndüğü için Süper Lig'deki Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyememişti. Aboubakar ile birlikte uzun süreli sakatlıkları olan Ajdin Hasic ve Cenk Tosun da kadroda yer almadı. Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın maça yetişmemesi ve Cenk Tosun'un da sezonu kapatması nedeniyle santrfor pozisyonunda Cyle Larin'e görev verecek. Bu durumda siyah-beyazlı hocanın kanatlardaki tercihleri ise Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou olacak.

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