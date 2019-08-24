Victoria Lopyreva, Galatasaray için İstanbul'a geldi

24.08.2019 22:47

2018'de düzenlenen Dünya Kupası'nda futbol elçisi görevini yürüten Rus model Victoria Lopyreva, Galatasaray-Konyaspor maçı için İstanbul'a geldi. Geçen yıl da Galatasaray maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na gelen Rus güzelin bir kez daha tribünde olacağı belirtildi.

SIK SIK İSTANBUL PAYLAŞIMI YAPTI

Instagram'da 3,4 milyon takipçisi olan Victoria Lopyreva, yayınladığı videoyla Galatasaray taraftarına teşekkür ederken İstanbul'da gezdiği yerlerden paylaşımlar yaptı.

Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan Victoria Lopyreva'ya sosyal medyadan da büyük ilgi var.