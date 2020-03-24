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Dünya Şampiyonası, Kanada, Spor

Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü

Şampiyon curling oyuncusu Vicky Wright, pandemi nedeniyle iptal edilen Dünya Şampiyonası sonrası koronavirüsle savaşmak için eski mesleği olan hemşireliğe döndü.

24.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:20

Takımıyla geçen ay İskoçya'da curling şampiyonasını kazanan 26 yaşındaki Vicky Wright, profesyonel kariyerine ara verip koronavirüse karşı verilen savaşa yardımcı olmak için eski mesleği hemşireliğe geri döndü.

Takım bu ayın başlarında Dünya Şampiyonası için Kanada'ya gitti ancak organizasyon iptal edildikten sonra eve döndü.

"FARKLI BİR ŞEKİLDE FARK YARATMANIN ZAMANI GELDİ"

Wright, British Curling ile yaptığı röportajda "Her şeyin nasıl hızlı bir şekilde değiştiğini görebiliyorduk ve spor etkinliklerinden çok daha büyük öncelikler olduğunu biliyorduk. Evdeyken amirimle temasa geçtim ve geri döndüğümü ve elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

"Farklı bir şekilde fark yaratmanın zamanı geldi ve şimdi daha büyük bir takımda oyunumu oynayacağım" diyen Wright Stirling şehri yakınlarındaki Forth Valley Hastanesinde gece vardiyasında çalışıyor.

Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü

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Curling şampiyonu Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü

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