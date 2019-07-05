Vedat Muriqi'in takımda kalma kararı sonrası Galatasaray'dan ilk yorum!
Vedat Muriqi'in, "Sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kalacağım" açıklamasına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Kuruş değil duruş" yorumunda bulundu.
Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, sözleşmesi bitine kadar takımından ayrılmama kararı aldı. Bu hareket sonrası ilk açıklama Galatasaray'dan geldi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
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