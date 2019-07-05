Vedat Muriqi'in takımda kalma kararı sonrası Galatasaray'dan ilk yorum!

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi, sözleşmesi bitine kadar takımından ayrılmama kararı aldı. Bu hareket sonrası ilk açıklama Galatasaray'dan geldi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım: