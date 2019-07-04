Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in istediği Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı.

Transferin gözde ismi Vedat Muriqi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada takımda kalacağını açıkladı. "Sözleşmem bitene kadar kulübümde kalacağım" diyen Kosovalı golcü oyuncu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu gün akşam saatlerinde Kulüp Başkanım sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım."

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YORUMLAR (7)

  • AKREPLER HEYY 35:
    buda kendini dev aynasında ğörüyo bu futbolcu amatörlükden kurtulamamış inşallah gs gider rezil olursun
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  • 07 ÜNAL:
    kimsin sen 25 yasında 39 yaşında gibisin fenere gelmez miş biz seni istemiyoz yabancı kontenzanında oynuyo git komali golcünün kıralını getir fenerime rizeli gardaşlarımıza sonsuz teşekkürler başkana ayrıca tşkr gs aklını çelmiş bu kosavalınındefolup gitsin
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  • PUHAHA:
    hahaha süper oldu. sözleşmesi bitince bedavaya istediği takıma gidebilecek. rize ve fb avuclarını yalayacak. sözleşmesi seneye bitiyor. ocakta cimbomla anlaşıp haziranda bedavaya gelecek.
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  • ADALETTTTTTTTTTTT:
    seneye bedelsiz galatasarayda ::))))) fırsatçı hasan kartal elinde patlasın :))))))))
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  • CO HART:
    Helal olsun dogru karar vermis cunku balon terimin yanina gidip avrupa averaj takimin forveti olmak istemez
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