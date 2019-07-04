Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı
Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in istediği Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı.
Transferin gözde ismi Vedat Muriqi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada takımda kalacağını açıkladı. "Sözleşmem bitene kadar kulübümde kalacağım" diyen Kosovalı golcü oyuncu, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu gün akşam saatlerinde Kulüp Başkanım sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım."
YORUMLAR (7)
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Baktı fener alamıyacak gs ye de satmam dedi başkan kartal gs ye oyuncu mu verir beCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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buda kendini dev aynasında ğörüyo bu futbolcu amatörlükden kurtulamamış inşallah gs gider rezil olursunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kimsin sen 25 yasında 39 yaşında gibisin fenere gelmez miş biz seni istemiyoz yabancı kontenzanında oynuyo git komali golcünün kıralını getir fenerime rizeli gardaşlarımıza sonsuz teşekkürler başkana ayrıca tşkr gs aklını çelmiş bu kosavalınındefolup gitsinCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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hahaha süper oldu. sözleşmesi bitince bedavaya istediği takıma gidebilecek. rize ve fb avuclarını yalayacak. sözleşmesi seneye bitiyor. ocakta cimbomla anlaşıp haziranda bedavaya gelecek.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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seneye bedelsiz galatasarayda ::))))) fırsatçı hasan kartal elinde patlasın :))))))))Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Helal olsun dogru karar vermis cunku balon terimin yanina gidip avrupa averaj takimin forveti olmak istemezCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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çok cahilsin çookkk4 Yayından Kaldır
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