Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferini istediği Vedat Muriç, dün yaptığı açıklamada sözleşme bitiş tarihine kadar Rizespor'da kalacağını duyurmuştu.

Vedat Muriç, bugün Rizespor için kontrolden geçti.

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncularımız, Vedat Muriç, Mohammed Abarhoun, Montassar Talbi, Mustafa Saymak, Acıbadem Fulya Hastanesinde, Orhan Ovacıklı, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Dario Melnjak ve Samir Ujkani Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."