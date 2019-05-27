Vedat Milor'dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu

Süper Lige çıkacak son takım, perşembe günü belli olacak. Adana Demirspor'u saf dışı bırakan Hatayspor ile Osmanlıspor'e yenen Gazişehir Gaziantep finalde karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçıyla ilgili ünlü gurme Vedat Milor'dan esprili bir paylaşım geldi.

"HATAY-GAZİŞEHİR MAÇINI VEDAT MİLOR YÖNETSİN"

Youtuber Tahsin Hasoğlu'nun "Hatay-Gazişehir finalini Vedat Milor yönetsin" twitini alıntılayan Milor, "Tarafsız olmak adına gözlerimi kapayıp kura usulü üzerinde künefe veya baklava deseni olan çoraplarımdan birini seçip maçı öyle izleyeceğim." dedi. Milor'un bu yorumu 4 binden fazla beğeni aldı.