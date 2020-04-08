Vatandaşların e-devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Vatandaşların e-devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı 20 ve 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parayla maske satışının yasaklandığını ve maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı.

Vatandaşların e-devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı

20 ve 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parayla maske satışının yasaklandığını ve maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Vatandaşların e-devler üzerinden talep ettiği ücretsiz maskelerin dağıtıma bugün başlandı. Postacılar, başvuru yapan 20-65 yaş arası vatandaşların kapılarını çalarak maskelerini dağıtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında maskelerin parayla satışının yasaklandığını duyurmuştu. Bunun üzerine e-devlet üzerinden açılan sistem e başvuran 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlara maske dağıtılacağı duyuruldu. Başvuru yapan vatandaşların maskeleri bugün dağıtılmaya başlandı. Postacılar, adına başvuru yapılan her bir vatandaş için içerisinde 5 adet maskenin bulunduğu paketleri kapı kapı gezerek dağıtmaya başladı.

Maskelerini postacı görevlisinden teslim alan bir vatandaş, "Devletin açıklamasından sonra başvurduk. Sağ olsun devletimiz de gönderdi" dedi.

Kaynak: İHA