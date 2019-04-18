Vatandaş Seçimden 2 Hafta Sonra 465 Milyon Dolar Sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 12 Nisan ile biten haftada yaklaşık 543,5 milyon dolar azalışla 181,33 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 465,2 milyon dolar azalışla 108,67 milyar dolara indi.

29 MART HAFTASINDA TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Bireylerin döviz mevduatı 29 Mart haftasında 109,25 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Kurumların yabancı para mevduat ve fonları ise 78,3 milyon dolar azalışla 72,66 milyar dolara geriledi.

6 AYDA 19,5 MİLYAR DOLAR YÜKSELMİŞTİ

Seçimler sonrası iki haftalık azalış öncesi, en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 25 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmışlardı. TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89,8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşanan 6 aylık dönemde yaklaşık 19,5 milyar dolar yükselmişti.