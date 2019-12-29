: Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı!

29.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:10

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tartışılan VAR sistemi için Avustralya'da çarpıcı bir olay yaşandı. Avustralya Ligi'nde oynanan Sydney - Melbourne City maçında hakemler arasında geçen VAR konuşması yayınlandı.

SARI KART, KIRMIZI KART'A ÇEVRİLDİ

Sydney'in defans oyuncusu Rhyan Grant'ın hamlesi önce hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarının ardından kartın rengi kırmızı oldu. Maçtan sonra hakemlerin VAR konuşması kamuoyu ile paylaşıldı. VAR'dan futbolcunun 'taban' ile hamle yaptığı ve hareketin kırmızı olduğuna karar verildi.

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