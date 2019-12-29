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Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı!

Avustralya Ligi'nde Sydney ile Melbourne City arasında oynanan maçın VAR konuşmaları yayınlandı.

29.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:10
Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı!

Sadece 'de değil, tüm dünyada tartışılan VAR sistemi için 'da çarpıcı bir olay yaşandı. Avustralya Ligi'nde oynanan Sydney - Melbourne City maçında hakemler arasında geçen VAR konuşması yayınlandı.

SARI KART, KIRMIZI KART'A ÇEVRİLDİ

Sydney'in defans oyuncusu Rhyan Grant'ın hamlesi önce hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarının ardından kartın rengi kırmızı oldu. Maçtan sonra hakemlerin VAR konuşması kamuoyu ile paylaşıldı. VAR'dan futbolcunun 'taban' ile hamle yaptığı ve hareketin kırmızı olduğuna karar verildi.

Kaynak: Hürriyet


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: Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı!
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