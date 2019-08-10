Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un başarılı savunma oyuncusu Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı geldi.

10.08.2019 13:37
Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında 14 Ağustos tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk'tan İstanbul paylaşımı geldi.

Başarılı savunma oyuncusu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "İstanbul'da görüşürüz" notu düştü.

İşte Virgil van Dijk'ın paylaşımı;

Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı
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