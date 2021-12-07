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Van'da 'kripto para' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Van'da 'kripto para' operasyonu Aylık yaklaşık 136 bin 200 TL kazanç elde edilen 47 adet miner cihazı ele geçirildi Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 adet miner cihazı, miner cihazlarına bağlı...

TUŞBA, VAN (İHA) - - Van'da 'kripto para' operasyonu

Aylık yaklaşık 136 bin 200 TL kazanç elde edilen 47 adet miner cihazı ele geçirildi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 adet miner cihazı, miner cihazlarına bağlı vaziyette 188 adet işlemci ve miner cihazlarını çalıştırmaya yarayan 206 adet power supply ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Tuşba ilçesinde bir depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu ve kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 adet miner cihazı, miner cihazlarına bağlı vaziyette 188 adet işlemci, miner cihazlarını çalıştırmaya yarayan 206 adet power supply, veri alışverişini sağlayan 1 adet modem, 1 adet smart swich, 1 adet ethernet swich ele geçirilmiştir. Yapılan araştırmada, 47 adet miner cihazından aylık yaklaşık 136 bin 200 TL kazanç elde edildiği, depoda kullanılan elektriğin usulüne uygun olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Van'da 'kripto para' operasyonu

Van'da 'kripto para' operasyonu

Van'da 'kripto para' operasyonu

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