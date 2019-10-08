Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu

08.10.2019 12:54

Vakıfbank Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu.

TAKLA ATIP ŞARAMPOLE UÇTU

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi'nde takla atarak şarampole uçtu.Kazada otomobil sürücüsü Sabri Erdoğan, yanında bulunan Üzeyir Erdurak ve soyismi tespit edilemeyen Yorge isimli personel yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı.

VAKIFBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

VakıfBank Spor Kulübü, Bursa'nın Gemlik ilçesi yakınlarında kaza geçiren teknik ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

VakıfBank'ın teknik ekibinden Sabri Erdoğan, Georgi Vasilev Bivolarski ve Voleybol Okulu Koordinatörü Üzeyir Özdurak'ın bulunduğu araç sabah saatlerinde Gemlik yakınlarında kaza geçirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'deki Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı için bu sabah İstanbul'dan hareket eden ve içinde teknik ekibimizden Sabri Erdoğan, Georgi Vasilev Bivolarski ve Voleybol Okulu Koordinatörümüz Üzeyir Özdurak'ın bulunduğu araç, Gemlik yakınlarında kaza geçirmiştir. Kazada yaralanan Erdoğan, Bivolarski ve Özdurak, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Yaralıların sağlık durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Teknik ekibimize ve ailemize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA