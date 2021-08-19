VakıfBank'tan organ bağışına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VakıfBank'tan organ bağışına destek

VakıfBank'tan organ bağışına destek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

VakıfBank, Medikal Turizm Derneği'nin Sağlık Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğü "Bir Bağış Çok Hayat" projesinin kurumsal paydaşları arasına katıldı.

VakıfBank, Medikal Turizm Derneği'nin Sağlık Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğü "Bir Bağış Çok Hayat" projesinin kurumsal paydaşları arasına katıldı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Sağlık Bakanlığı ve Medikal Turizm Derneği iş birliğinde yürütülen ve organ bağışı konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan "Bir Bağış Çok Hayat" projesinin kurumsal destekçisi oldu.

İş birliği vesilesiyle VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinliğe VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Genel Müdür Yardımcıları ile Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş katıldı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Destekçisi olduğumuz bu proje, geleceğe umutla bakmak isteyen, ancak tek şansı organ nakli olan hastalarımız için çok önemli bir adım. Çünkü organ bağışı, hayat kurtarmak demek. Bir hastaya yeniden hayata tutunma şansı vermek demek. Sadece nakil bekleyen hastanın değil, onu sevenlerin de yüzünü güldürmek demek." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ta sahip oldukları dayanışma kültürünün, iyiliği ve sağlığı sadece kendileri için değil tüm toplum için istemeyi gerektirdiğini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"İşimizi yaparken de günlük hayatımızda da içinde bulunduğumuz topluma değer katmayı, faydalı olmayı önemsiyoruz. VakıfBanklı olmak bir olmak, birlik olmaktır. Kısa bir süre önce, ülkemizin yaşadığı yangın ve sel felaketlerinde bunu tecrübe ettik. Büyük bir aile olmanın gücüyle, dar günde yine birlik olduk. Birimizi paylaştık 'tam' olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir VakıfBanklının umut olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Çünkü biz daha sağlıklı bir gelecek için 'bir bağışın çok hayat' anlamına geldiğini biliyoruz. İş birliğimizle elimizden gelen desteği sağlayacağımızın sözünü vermiş oluyoruz."

"VakıfBank'ın gösterdiği hassasiyet muhteşem"

Organ bağışı konusunda katılımcıları bilgilendiren Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş ise, "Sivil toplum gönüllüsü, iyilik hareketi elçisi olarak buradayız. Böylesine ulvi bir konuya VakıfBank'ın gösterdiği hassasiyet muhteşem. Bu değerli projede hayatınızı bağışlarınızla taçlandırmış olacaksınız. Halen pandemi sürecini yaşıyoruz. Hepimiz için koronavirüs nasıl bir risk faktörüyse bizlerin ya da yakınlarımızın bir gün organ ihtiyaçları olabilir, bunu unutmamamız gerekir. VakıfBanklıları sosyal sorumluluk elçisi olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Organ bağışının önemini anlatan film gösterimlerinin ardından VakıfBank üst yönetimi ve Uzm. Dr. Sinan İbiş "Organ Bağışı Kampanyası" kapsamında hazırlanan panoya dileklerini yazdı. Kampanya kapsamında VakıfBank yöneticileri ve çalışanları da organ bağışında bulundu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var
Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Berkay Kibariye Haluk Levent
Spor Ali Koç Mustafa Er Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VakıfBank'tan organ bağışına destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:17:52. #1.16#

title