Uzmanlar Altın Fiyatlarını Değerlendirdi: Gram 290 Lirayı Görebilir

Yükseliş trendine girdiği Aralık 2018'e 204,8 liradan başlayan gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle 22 Mart'ta 246,7 lirayı gördü. İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0,5 azalışla 238,3 lira seviyesinden tamamladı. Gram altının bu süreçteki performansına bakıldığında, Aralık 2018'den bu yana yatırımcısına yüzde 16,4, yıl başından bu yana ise yüzde 9,3 değer kazandırdığı görüldü.

GRAM ALTINDA 250 LİRA ÖNEMLİ DİRENÇ

AA Finans Analisti İslam Memiş, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9 getiri sağlayan gram altının, yükselişlerini sürdürmesini beklediğini söyledi. Memiş, özellikle 250 liranın, yükselişlerin devamı için önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirterek, "ABD-Çin ticaret müzakereleri, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve dolar kurundaki güçlü duruş altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor." ifadesini kullandı.

'GRAM ALTINDA 240 LİRA ALTI ALIM FIRSATI SUNUYOR'

Altının gram fiyatındaki geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, altının gram fiyatının 240 liranın altına sarkmalarda yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildirdi. Memiş, 233-242 lira aralığında dalgalanan altının gram fiyatında kademeli olarak 245-247 ve 250 lira seviyelerini takip edileceği, bu yıl içerisinde 250 liranın kırılması durumunda ise 270 lira ve devamında 290 liranın görülebileceğini söyledi.

'GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK DİRENÇLER SEVİYELERİ 240 VE 245 LİRA'

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da özellikle dolar kurunun yukarı yönlü eğiliminin, gram altının yukarı yönlü hareketine neden olduğunu belirterek, "Dolar kurunda 5,80 lira bölgesini konuşmaya devam ediyoruz. Açıkçası, Türkiye'ye yönelik risk algısının yüksek olduğu günlerden geçtiğimiz için dolar kurunun geri çekilmelerde bir süre daha sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Bu konjonktürde gram altının da geri çekilmelerde sınırlı kalması muhtemel. Diğer yandan, ons altının 1.300 dolar seviyesinin altına doğru gevşemesi ve teknik olarak zayıf seyri, aslında gram altının yukarı yönlü hareketini çok fazla hızlandıramıyor. Bu açıdan gram altın 240 TL'nin üzerine doğru hareketinde çok ısrarcı kalamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik olarak, gram altın için kritik dirençlerin 240 TL ve 245 TL olduğunu ifade eden Karadağ şunları kaydetti:

"Gram altın bu direnç noktalarına doğru ivmesinde zayıf kalırsa bir süre yükselişinde yorulabilir. Ancak geri çekilmelerde de ilk etapta 235 TL ve ardından 230 TL'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Gram altın bu desteklerin altına gerilemediği sürece yukarı yönlü potansiyelini korumak isteyebilir. Yatırımcılar, portföylerinde gram altın stratejilerini korumaya devam edebilir. Portföylerinde gram altın ağırlığını kademeli bir şekilde artırmak isteyen yatırımcılar ise 235 TL'nin altına doğru hareketleri değerlendirebilirler. Daha sağlıklı alımlar içinse 230 TL'nin altına doğru seyirlerin uygun olduğunu düşünmekteyim."