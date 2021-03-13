Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi

2020 altın ve dolar için rekorlar yılı oldu. Geçen yıl altın 540 TL, dolar ise 8,58 TL seviyelerine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Koronavirüs aşı haberleriyle sert düşüşe geçen altın 390 TL'ye, dolar ise 6,90 TL'ye kadar geriledi. Yüksek fiyatlardan altın ve dolar alanlar ise terste kaldı.

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, dolar ve altın tarafındaki hareketleri değerlendirdi.

Yaklaşık 5 aydır düşüş eğiliminde olan altında önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir bekliyorsunuz?

500'lü rakamlardan altın alıp şimdi kara kara düşünen yatırımcılara önerileriniz neler?

Altın tekrar 500'lü rakamları görecek mi?

Altının 5 aydır yükselmeyişinde Bitcoin'in etkisi var mı?

Bitcoin sizce güvenli bir yatırım amacı mı?

Önümüzdeki günlerde dolarda nasıl bir hareket bekliyorsunuz?

Reform paketinde hangi detaylar var?

Ekonomide yol haritası nasıl olacak?

Sorularına yanıt veren Alkin, yüksek fiyattan altın alanlara önemli tavsiyelerde bulundu.