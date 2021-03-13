Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi

13.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:29
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, yüksek seviyelerden altın ve döviz alıp zararda olanlara kritik bilgiler verdi.

2020 altın ve dolar için rekorlar yılı oldu. Geçen yıl altın 540 TL, dolar ise 8,58 TL seviyelerine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Koronavirüs aşı haberleriyle sert düşüşe geçen altın 390 TL'ye, dolar ise 6,90 TL'ye kadar geriledi. Yüksek fiyatlardan altın ve dolar alanlar ise terste kaldı.

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri, dolar ve altın tarafındaki hareketleri değerlendirdi.

  • Yaklaşık 5 aydır düşüş eğiliminde olan altında önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir bekliyorsunuz?
  • 500'lü rakamlardan altın alıp şimdi kara kara düşünen yatırımcılara önerileriniz neler?
  • Altın tekrar 500'lü rakamları görecek mi?
  • Altının 5 aydır yükselmeyişinde Bitcoin'in etkisi var mı?
  • Bitcoin sizce güvenli bir yatırım amacı mı?
  • Önümüzdeki günlerde dolarda nasıl bir hareket bekliyorsunuz?
  • Reform paketinde hangi detaylar var?
  • Ekonomide yol haritası nasıl olacak?

Sorularına yanıt veren Alkin, yüksek fiyattan altın alanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Murat Balcı Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 09:30:34. #1.16#
title