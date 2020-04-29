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Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

Kilis'te, üreticilere 52 adet çapa makinesi dağıtımına başlanıldı.

Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:00

Kilis'te, üreticilere 52 adet çapa makinesi dağıtımına başlanıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yürürlüğe giren "S.S. Büyükkonak- Küçükkonak- Karamelik- Çörten Köyleri Sulama Kooperatifi Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Projesi" kapsamında kooperatif üyesi çiftçilere yüzde 70' i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe, yüzde 30' u üreticiler, tarafından karşılanan 52 adet çapa makinesi dağıtımı başladı. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Özüberk, çapa makinesi alacak çiftçilerin, kuruma gelerek çapa makinelerini alabileceklerini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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