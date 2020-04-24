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Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Haber

Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim destek ödemelerinin bugün 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi. Toplamda 1,6 milyarlık destek ödemesi T.C kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek.

24.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:29

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, geçen yılki 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDENECEK

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılki 1. Dönem Buzağı Desteği kapsamında 81 ilde, 701 bin 111 yetiştiriciye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini belirtti. Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında 80 ilde 71 bin 845 yetiştiriciye 187 milyon lira, sertifikalı tohum üretim kapsamında ise 7 ilde 11 firmaya 5 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler saat 18.00'dan sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başlayacağız. 2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak."

YIL BAŞINDAN İTİBAREN 12,4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Pakdemirli, bu ödemeler ile yıl başından itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 milyar liraya ulaştığını vurgulayarak, "Toplam 22 milyar lira olan tarımsal desteklerin yüzde 56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı

Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor

Kaynak: AA

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